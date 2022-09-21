Турин, Италия, 21 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. 32-летний центральный полузащитник национальной сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич высказался на тему возможной отставки Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского «Ювентуса».

Juventus.com Миралем Пьянич

«Проблема в психологии. Достаточно одной искры, чтобы перевернуть ситуацию. Они должны оставаться едиными и не искать виноватых. Каждый в ответе за победы и поражения. Я вижу много негатива, но «Ювентус» должен оставаться единым», — цитирует Пьянича итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» планирует отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри, если итальянец в ближайшее время не сможет улучшить положение команды в турнирных таблицах Серии А и Лиги чемпионов УЕФА.