Грозный, , 16:46 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации направлено на защиту страны и является необходимой мерой, заявил 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что это решение поставило в безвыходную ситуацию киевский режим и военный блок НАТО.

«Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что полностью поддерживает это решение президента России.

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