Грозный, 21 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации направлено на защиту страны и является необходимой мерой, заявил 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он отметил, что это решение поставило в безвыходную ситуацию киевский режим и военный блок НАТО.

«Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что полностью поддерживает это решение президента России.