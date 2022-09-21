Киев, , 16:43 — REGNUM Россия не применит ядерное оружие, заявил Владимир Зеленский в интервью Bild.

Тряпичный клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не верю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) будет использовать это оружие, — сказал Зеленский. — Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие».

Комментируя заявление Путина о том, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», Заленский сказал, что верит в лучшее, в том числе в возможность «освободить территорию», подразумевая территорию б. УССР.

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