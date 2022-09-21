Вашингтон, 21 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. США обратились к судьям Международного суда в Гааге с требованием отклонить претензии Ирана, который требует разморозить иранские активы в Соединенных Штатах, сообщает 21 сентября Reuters.

International Court of Justice Международный суд ООН

Иран возбудил дело против Вашингтона в 2016 году, обвинив США в нарушение договора о дружбе 1955 года. Речь идет о заморозке американскими судами активов иранских компаний, включая $1,75 млрд центрального банка Ирана, которые Вашингтон пожелал передать в качестве компенсации жертвам террористических атак.

Исполняющий обязанности юридического советника Государственного департамента США Ричард Висек заявил в суде, что Иран не имеет права жаловаться на конфискацию активов американскими судами, поскольку действия, которые привели к замораживанию активов, были результатом незаконного поведения самого Ирана.

Вашингтон настаивает на том, что Иран сам в первую очередь нарушил договор, якобы спонтируя международный терроризм. В свою очередь Иран отрицает поддержку терроризма.

Напомним, Международный суд является высшим судом ООН и был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами. Его решения обязательны для исполнения и не могут быть обжалованы, но у него нет средств для принуждения стран к их исполнению.