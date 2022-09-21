Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM На киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым, сообщили 21 сентября в пресс-службе комитета по культуре.

Режиссер Игорь Масленников t. me/lenfilmnews

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советский и российский режиссёр Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет 17 сентября.

«Несмотря на то, что режиссер и родился в Нижегородской области, в его судьбе была блокада и эвакуация, а большинство своих фильмов он создал в Петербурге. Также более 20 лет Масленников был президентом студии «Троицкий мост», — заметили в комитете по культуре.

Добавим, что похоронен режиссер на Северном кладбище Петербурга.

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