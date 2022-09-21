Мичуринск, Тамбовская область, , 17:18 — REGNUM Фальшивые пятитысячные купюры выявили сотрудники одного из банков в Мичуринске Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Фальшивая купюра 40.мвд.рф

Местный житель обратился в банк с просьбой проверить на подлинность три банкноты номиналом пять тысяч рублей. Специальный детектор выявил на них признаки подделки. Как пояснил мужчина, деньги он получил в Москве, купюрами с ним расплатились за выполненную работу. Ещё одну пятитысячную банкноту он успел разменять на мелкие деньги у своего знакомого.

Все подделки изъяты, возбуждено уголовное дело.