Мичуринск, Тамбовская область, 21 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Фальшивые пятитысячные купюры выявили сотрудники одного из банков в Мичуринске Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Местный житель обратился в банк с просьбой проверить на подлинность три банкноты номиналом пять тысяч рублей. Специальный детектор выявил на них признаки подделки. Как пояснил мужчина, деньги он получил в Москве, купюрами с ним расплатились за выполненную работу. Ещё одну пятитысячную банкноту он успел разменять на мелкие деньги у своего знакомого.

Все подделки изъяты, возбуждено уголовное дело.