Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев требует окончательно закрыть вопрос с безопасностью школ. Об этом он заявил на заседании областного оперштаба и антитеррористической комиссии, сообщает департамент информполитики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Как пишет Накануне. Ru, речь идёт о технической укреплённости объектов, отработке действий персонала в случае возникновения угроз, охране и иных аспектах.

«Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор в ходе проверок выявляются недостатки», — заявил чиновник. И добавил, что среди наиболее распространённых из них — это отсутствие физической охраны либо формальный подход к её организации, нарушение ограждения территории, неисправность защитных систем.

«Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот вопрос», — сказал Куйвашев. Чиновник также добавил, что при формировании бюджета региона на 2023 год необходимо учесть расходы на устранение типовых недостатков в обеспечении безопасности школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Екатеринбурга заявили о проблемах с обеспечением безопасности школ. Причиной была названа нехватка денег в местном бюджете.