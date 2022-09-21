Москва, , 16:37 — REGNUM Телефонные мошенники могут активизироваться на фоне объявленной в России частичной мобилизации, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сейчас в социальных сетях расходятся фейки о повестках, которые якобы направляются через Госуслуги.

«Полагаю, что со дня на день и телефонные мошенники из банковских специалистов переквалифицируются в сотрудников военкоматов. Едва ли преступники упустят возможность заработать на частичной мобилизации. Призыв коснется только 1% мобилизационного ресурса. Но предложение избежать этого может получить любой россиянин, которого мобилизация даже не касается», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.

Депутат пояснил, что мошенники являются прекрасными психологами и могут попытаться убедить в скором призыве, например, пенсионера.

«Любой человек может стать жертвой мошенников и заплатить за «отмену» призыва», — добавил парламентарий.

Ткачёв призвал доверять только официальной информации, проверять через поисковики номера, с которых поступают звонки и не вступать в диалог с вымогателями, а о звонках и сообщениях от мошенников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Призвать на службу планируется 300 тысяч человек.

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