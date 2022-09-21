Кале, Франция, , 16:37 — REGNUM К 2026 году во французском Кале появится третий межмуниципальный бассейн, передает BFM TV.

Бассейн fancycrave1

На участке площадью 2600 м2 будет расположен бассейн с шестью новыми дорожками, в основном предназначенными для школьников. Это было предвыборное обещание мэра Кале обеспечить, чтобы молодые жители научились плавать.

Проект будет на 50% финансироваться государством. Стоимость работ составляет 10 миллионов евро. А вот для первого заплыва придется запастись терпением, открытие бассейна намечено на май–июнь 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Global Wealth Report Credit Suisse, ожидается, что число миллионеров во всем мире увеличится с 62,5 млн до 87 млн ​​в период с 2021 по 2026 год.

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