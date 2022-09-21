Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Санкт-Петербург в конце 2022 года планирует погасить часть облигационного займа в объёме 6,3 млрд рублей. Об этом 21 сентября в своём Telegram-канале заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году город уже точно выходить на рынок заимствований не будет. Более того, на четвёртый квартал приходится плановое погашение части ранее привлеченного облигационного займа в объеме 6,3 млрд руб», — написал Корабельников.

Вице-губернатор добавил, что всё же объём госдолга на декабрь 2022 года в теории может возрасти из-за привлечения инфраструктурных кредитов из федерального бюджета (ИБК) в объеме 9,7 млрд руб. Чуть больше половины от этой суммы уже привлекли, остальные 4 млрд доберут до конца текущего года.

Корабельников отметил, что Петербург может и избежать увеличение госдолга. Это может произойти в случае, если получится выкупить часть ранее размещённых долговых бумаг.

Напомним, что глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина заявила, что профицит городского бюджета в размере почти 30 млрд рублей можно направить на погашение долга по облигационным займам.

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