Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в конце 2022 года планирует погасить часть облигационного займа в объёме 6,3 млрд рублей. Об этом 21 сентября в своём Telegram-канале заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В этом году город уже точно выходить на рынок заимствований не будет. Более того, на четвёртый квартал приходится плановое погашение части ранее привлеченного облигационного займа в объеме 6,3 млрд руб», — написал Корабельников.

Вице-губернатор добавил, что всё же объём госдолга на декабрь 2022 года в теории может возрасти из-за привлечения инфраструктурных кредитов из федерального бюджета (ИБК) в объеме 9,7 млрд руб. Чуть больше половины от этой суммы уже привлекли, остальные 4 млрд доберут до конца текущего года.

Корабельников отметил, что Петербург может и избежать увеличение госдолга. Это может произойти в случае, если получится выкупить часть ранее размещённых долговых бумаг.

Напомним, что глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина заявила, что профицит городского бюджета в размере почти 30 млрд рублей можно направить на погашение долга по облигационным займам.