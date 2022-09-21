Москва, , 16:32 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором устанавливается взаимосвязь между сроками выполнения капительного ремонта и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов, Павел Качкаев и Анатолий Выборный.

Напомним, сейчас аварийным признано порядка 19 миллионов квадратных метров жилья. Разработчики инициативы ранее поясняли, что отсутствие достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов приводит к ошибкам при составлении планов текущего и капитального ремонта.

Согласно документу, региональные власти получат право проводить техобследование дома, результаты которого станут обязательными для принятия решения об изменении срока проведения капитального ремонта в сторону сокращения или увеличения, а также о срочном ремонте, сносе или реконструкции. Одновременно это право получат и жители дома, которые по результатам мероприятий на общем собрании смогут перенести сроки проведения капремонта.

«Техническое обследование не будет проводиться за счет средств фондов капительного ремонта. Финансирование будет осуществляться за счет инициаторов его проведения», — сказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

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