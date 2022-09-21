Нджамена, , 16:48 — REGNUM По меньшей мере 19 человек погибли в результате конфликта между кочевыми пастухами и оседлыми фермерами на юге Чада, сообщает 21 сентября Reuters.

Чад Planetguide.ru

Смертоносные конфликты в Чаде происходят довольно часто, в основном они случаются между пастухами и местными фермерами, которые обвиняют первых в выпасе скота на своих сельскохозяйственных угодьях.

Последний конфликт произошел в южном сельском регионе Мойен-Шари, расположенном в 480 километрах от столицы Нджамены. В результате трехдневных столкновений в пяти деревнях на прошлой неделе также около 20 человек получили ранения.

Напомним, что Чад является союзником Запада в борьбе с исламистскими боевиками в Западной Африке. Страна переживает беспорядки с тех пор, как экс-президент Идрис Деби был убит во время борьбы с повстанцами в прошлом году.