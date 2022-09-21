Пенза, , 16:34 — REGNUM В Совет Федерации представителем от законодательного органа государственной власти Пензенской области переизбрана на второй срок Юлия Лазуткина. Соответствующее решение 21 сентября поддержали большинство депутатов Законодательного собрания Пензенской области.

Сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина www. zspo.ru

Лазуткина представляет интересы Пензенской области в верхней палате парламента РФ с 29 апреля 2021 года.

Губернатор области Олег Мельниченко отметил опыт, профессионализм и личностные качества Лазуткиной, позволяющие ей успешно продолжить работу в качестве сенатора. Постановление о наделении ее полномочиями вступает в силу с 21 сентября 2022 года.

От исполнительного органа государственной власти Пензенскую область в Совете Федерации до сентября 2026 года представляет Николай Кондратюк.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября 2022 года жители Пензенской области выбирали депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.

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