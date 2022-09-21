Херсон, Бывш. УССР, , 16:30 — REGNUM Порядка двух сотен бандеровских боевиков уничтожены за сутки в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР в Херсонской области, сообщил 21 сентября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Он уточнил, что огневое поражение ВСУ нанесено российскими военными в районе села Правдино (Херсонская область). В результате подразделение 28-й механизированной бригады ВСУ за сутки потеряло более 200 человек. Уничтожена 21 единица техники ВСУ.

Личный состав 4-й роты 2-го батальона этого соединения «погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле».

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