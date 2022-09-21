Черкесск, , 16:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии незаконно включили в список получателей жилья несколько семей, которые не удовлетворяли условиям программы по оказанию помощи государства. Отличился в составлении списков бывший руководитель казённой организации. Из-за его незаконных действий казна понесла ущерб в размере более 20 млн рублей, в отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщили в пресс-службе МВД по СКФО.

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Из подробностей расследования стало известно, что преступление было совершено в 2018 году. Обвиняемый дал указания своим подчинённым подготовить документы на право выдачи социальной выплаты для 85 семей в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём».

Однако в этот список были включены семьи, утратившие право на льготные выплаты в связи с достижением предельного возраста. Кроме того, они не состояли в очереди на получение жилья в этом году.

«Министерством туризма, курортов и молодёжной политики КЧР на расчётные счета получателей пособий были перечислены денежные средства. В результате бюджету был причинён материальный ущерб на сумму более 20 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в совершении преступления чиновник был отправлен под домашний арест. На его имущество наложен арест.