В Карачаево-Черкесии незаконно выдали 20 млн рублей на жилье лжельготникам
Черкесск, 21 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии незаконно включили в список получателей жилья несколько семей, которые не удовлетворяли условиям программы по оказанию помощи государства. Отличился в составлении списков бывший руководитель казённой организации. Из-за его незаконных действий казна понесла ущерб в размере более 20 млн рублей, в отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщили в пресс-службе МВД по СКФО.
Из подробностей расследования стало известно, что преступление было совершено в 2018 году. Обвиняемый дал указания своим подчинённым подготовить документы на право выдачи социальной выплаты для 85 семей в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём».
Однако в этот список были включены семьи, утратившие право на льготные выплаты в связи с достижением предельного возраста. Кроме того, они не состояли в очереди на получение жилья в этом году.
Подозреваемый в совершении преступления чиновник был отправлен под домашний арест. На его имущество наложен арест.