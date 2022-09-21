21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей проявили большой интерес к теме референдумов по вхождению ДНР, ЛНР в состав субъектов РФ, акцентировав внимание на том, что к мнению людей нужно прислушиваться.

Валерий Ходячий, , 16:29 — REGNUM Тему специальной операции ВС РФ каждый день обсуждают во всем мире. Кто-то выражает негативное мнение в отношении действий российских властей, а кто-то полностью поддерживает их и жителей освобожденных территорий.

СВО. Признание ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако обсуждение данной темы разгорелось с новой силой, когда встал вопрос о проведении референдумов по вхождению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Данное событие стало поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Сообщается, что референдумы по воссоединению с Россией пройдут с 23 по 27 сентября.

Между тем на Западе изначально предполагали, что проведение референдумов может состояться в ноябре, поскольку именно 4 ноября в РФ отмечают День народного единства.

Однако из-за того, как отмечают зарубежные СМИ, что киевский режим вернул себе большую часть Харьковской области, было принято решение о проведении голосования в сентябре.

Отметим, что киевский режим вместе с Западом выступили против проведения референдумов, акцентировав внимание на том, что результатами голосования будут манипулировать.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава киевского режима Владимир Зеленский также пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов. Однако в Кремле подчеркнули, что не Россия собирается проводить референдумы, а жители этих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель киевского режима Ирина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий б. УССР грозит преследование со стороны киевского режима за участие в референдумах об объединении с Россией.

«В том, что происходит сейчас на территории б. УССР, виноват не Путин, а Зеленский», — утверждает dami***.

«Надеюсь, что на следующее утро после референдума все обретут покой», — надеется chae***.

«Если бы в провинциях Чолла провели референдум по поводу присоединения КНДР к Южной Корее, 90% жителей проголосовали бы «за», — сравнивает 0109***.

«Поддерживаю референдум», — пишет pzf1***.

«Большинство жителей этих регионов говорят по-русски. Не нужно забывать о том, что на протяжении долгого времени на территории б. УССР шла гражданская война», — отмечает woo0***.

«Молюсь за независимость и процветание России», — пишет ysch***.

«Если ты проживаешь на территории б. УССР и хочешь стать гражданином РФ, то нужно уехать в Россию, верно? Верно!» — отмечает pola***.

«В прошлом аналогичный референдум проводили по поводу присоединения Крыма», — вспоминает kbs9***.

«Все должно решаться на референдуме, и никто не должен этому помешать, включая США», — утверждает cosm***.

«А как они будут спокойно голосовать, когда там военные действия разворачиваются?» — недоумевает magi***.

«Если народ негодует, то к его мнению нужно прислушаться», — считает song***.

«Может, за этим последует и перемирие?» — интересуется tein***.

«Эти регионы изначально были пророссийскими, поэтому они и без подтасовки результатов проголосуют за воссоединение», — отмечает airt***.