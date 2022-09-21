Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Отечественной авиастроительной отрасли нужны российские двигатели, заявил 21 сентября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Александр Куликов ИА REGNUM Пролёт авиации

Он напомнил, что на сегодняшний день в России летают самолёты зарубежного производства, взятые Минтрансом в лизинг, но их ресурс не вечен.

«Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать ещё? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины — они у нас есть — но их нужно тиражировать — а). И б) — улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам», — сказал президент России.