Москва, , 16:26 — REGNUM Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента России, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам «идти навстречу таким заёмщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие».

Кроме этого, Банк России рекомендовал не начислять таким заёмщикам неустойки по договорам, не предъявлять им требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

«Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении», — уточнили в пресс-службе.

Подчёркивается также банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В ЦБ отметили, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.