Москва, , 16:25 — REGNUM Водородная энергетика остаётся самой перспективных из альтернативных видов энергетики. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Мы сохраним за собой лидерские позиции — у нас для этого есть все возможности, это точно совершенно. Но тогда, когда мы подойдём к масштабному производству дешёвого, — я хочу это подчеркнуть, — и чистого одновременно водорода, тогда, конечно, к этому моменту нам нужны будут специалисты, которые смогут работать в этой сфере», — заявил Путин.

«Здесь, конечно, нужно точно определить, что будет востребовано? Ну чистый водород точно будет востребован. Других альтернативных таких вот источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимы с водородом», — подчеркнул он.