Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области предоставят помещения для голосования, технологическое оборудование для проведения на территории региона голосования беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдуме о вступлении освобожденных территорий бывшей УССР в состав России. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе областной избирательной комиссии.

ИА REGNUM Голосование

Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав России в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября. Избирательная комиссия Ленинградской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона.

«Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации», — уточнили в избиркоме, добавив, что в Леноблизбиркоме открыта горячая линия по номерам: (812) 492-40-06, 492-96-34, 496-23-70.