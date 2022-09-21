Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM Российское общество в своем абсолютном большинстве отреагирует адекватно на частичную мобилизацию военных запаса. Об этом заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, который 21 сентября находится с рабочим визитом в Югре.

Валерий Фадеев Kremlin.ru

По словам Валерия Фадеева, у жителей России сегодня нет другого выбора, кроме как «быть сильными».

«Мобилизация нам нужна — политическая, идеологическая, экономическая. Мне казалось, что политический класс мобилизуется, мобилизуется и общественность. Отчасти это и происходит. Экономическая политика не была адекватна тем задачам, которые встали перед страной после 24 февраля. Они стояли и до того, но после 24-го они стали очевидны», — цитируют председателя СПЧ России «Новости Югры».

Валерий Фадеев отметил, что сейчас происходит беспрецедентное давление на Россию.

«Наши бывшие партнёры, как их иронично называет президент, не шли ни на какие уступки. Западу не нужна была независимая сила в лице России. Западная элита прекрасно понимала, что мир стоит перед величайшими потрясениями. Потому что Запад потерял своё лидерство. И мы это увидели — довольно быстро оказалось, что коллективной Запад, так называемый «золотой миллиард», против нас. А остальные не против, семь восьмых мира — не против. Семь восьмых мира — против коллективного Запада. А Россия — потенциальный лидер. Нас хотят подавить как лидера. И от этого нам никуда не деться», — констатировал Валерий Фадеев.

Председатель СПЧ пояснил, что против России ведётся очень серьезная война. Театр военных действий на территории бывшей УССР — лишь часть той войны, которую развязал против нашей страны Запад. И это началось не 24 февраля 2022 года. Надо вспомнить историю расширения НАТО и бесконечные переговоры.

«Мобилизация — это наш выбор. Мы не можем сказать: «Давайте жить в оккупации». Это невозможно. Страну раздербанят. У нас нет выбора, кроме как быть сильными. Либо хаос. Мобилизация тем более нужна, она предполагает ответственность, большую ответственность каждого из нас по разным направлениям», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация военных запаса. Согласно указу президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в ряды Вооружённых сил России будут призваны граждане, находящиеся в запасе, имеющие военный опыт и специальность.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября