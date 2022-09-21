Нечаев: решение о мобилизации направлено на защиту народа России
Москва, 21 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Фракция «Новые люди» в Госдуме поддерживает решение президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил руководитель фракции Алексей Нечаев.
«Когда Россия под угрозой, объявление частичной мобилизации, мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка — решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Фракция поддерживает решение президента», — сказал парламентарий.
По его словам, ставки битвы за суверенитет страны, ее свободу и независимость растут и многие события ближайшего времени, включая приближающуюся зиму, могут повернуть ход истории.
«Это очень непростое решение президента, его личное мужество, которое несмотря на то, что это эмоциональная и моральная нагрузка на страну, мы все поддерживаем. Зону конфликта нужно обеспечивать сейчас не только людьми, но и оружием, боеприпасами. Это тоже очень важно, мы и президент знаем, что нужно помогать и гражданскому населению Донбасса, принимать беженцев в Россию, но и помогать военным», — добавил Нечаев.
Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Призвать на службу планируется 300 тысяч человек.