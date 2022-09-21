Москва, 21 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Фракция «Новые люди» в Госдуме поддерживает решение президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил руководитель фракции Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Когда Россия под угрозой, объявление частичной мобилизации, мобилизации тех, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, их переподготовка и доподготовка — решение, которое направлено на защиту нашего народа и нашей страны. Фракция поддерживает решение президента», — сказал парламентарий.

По его словам, ставки битвы за суверенитет страны, ее свободу и независимость растут и многие события ближайшего времени, включая приближающуюся зиму, могут повернуть ход истории.

«Это очень непростое решение президента, его личное мужество, которое несмотря на то, что это эмоциональная и моральная нагрузка на страну, мы все поддерживаем. Зону конфликта нужно обеспечивать сейчас не только людьми, но и оружием, боеприпасами. Это тоже очень важно, мы и президент знаем, что нужно помогать и гражданскому населению Донбасса, принимать беженцев в Россию, но и помогать военным», — добавил Нечаев.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Призвать на службу планируется 300 тысяч человек.