Брянск, 21 сентября 2022, 16:27 — REGNUM Своим обращением к гражданам президент РФ Владимир Путин дал чёткий сигнал всему мировому сообществу — Россия не отступит. Так 21 сентября прокомментировал речь главы государства председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.
На своей странице в социальной сети спикер регионального парламента подчеркнул, что позиция России однозначна, никому не позволено запугивать и шантажировать РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности России.