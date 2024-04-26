Брянск, 21 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Своим обращением к гражданам президент РФ Владимир Путин дал чёткий сигнал всему мировому сообществу — Россия не отступит. Так 21 сентября прокомментировал речь главы государства председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянская областная дума

На своей странице в социальной сети спикер регионального парламента подчеркнул, что позиция России однозначна, никому не позволено запугивать и шантажировать РФ.

«Наш ответ на угрозы будет многократно сильнее. Мы, жители приграничной Брянской области, очень хорошо понимаем, как важно объединиться, встать единой стеной перед нацистами и их западными кураторами. Наша историческая память не позволяет оставаться в стороне от судьбы соотечественников, от судьбы самой России, её будущего!» — уверен Валентин Суббот.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности России.