Бухарест, , 16:23 — REGNUM Депутаты Сената (верхняя палата парламента) Румынии одобрили законопроект об увеличении зарплаты высокопоставленным чиновникам страны. Об этом 21 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, свои голоса за соответствующий документ отдали 91 народный избранник, против проголосовало 22 депутата. Предполагается, что уже с 1 ноября текущего года жалование министров, глав городских и районных администраций, а также руководителей ряда госпредприятий страны будет увеличено на 25%. Деньги на реализацию проекта планируется выделить из госбюджета.

Свою подпись под документом должен поставить президент Румынии Клаус Йоханнис, после чего закон вступит в силу.

Ранее министр европейских фондов Румынии Марчел Болош назвал недопустимой практику низких зарплат для румынских чиновников. «Во многих странах ЕС министр зарабатывает 15 тыс. евро, а в Румынии — всего 2,5 тыс», — резюмировал, в частности, он.