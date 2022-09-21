Бухарест, 21 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты Сената (верхняя палата парламента) Румынии одобрили законопроект об увеличении зарплаты высокопоставленным чиновникам страны. Об этом 21 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, свои голоса за соответствующий документ отдали 91 народный избранник, против проголосовало 22 депутата. Предполагается, что уже с 1 ноября текущего года жалование министров, глав городских и районных администраций, а также руководителей ряда госпредприятий страны будет увеличено на 25%. Деньги на реализацию проекта планируется выделить из госбюджета.

Свою подпись под документом должен поставить президент Румынии Клаус Йоханнис, после чего закон вступит в силу.

Ранее министр европейских фондов Румынии Марчел Болош назвал недопустимой практику низких зарплат для румынских чиновников. «Во многих странах ЕС министр зарабатывает 15 тыс. евро, а в Румынии — всего 2,5 тыс», — резюмировал, в частности, он.