Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM В Ростовской области откроются участки для голосования на референдуме на референдуме по воссоединению Донбасса с Россией, участие в котором смогут принять беженцы из Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Их количество и местонахождение пока не определено. Об этом ИА REGNUM 21 сентября сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в оперативном режиме определяется количество и местонахождение участков для голосования на референдуме, исходя из значительного количества беженцев, проживающих на территории региона», — уточнили в избиркоме.

Напомним, что в пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, по данным на 20 сентября, временный приют нашли более 4,2 тыс. беженцев, в том числе более 1,7 тыс. детей.