Уфа, , 16:19 — REGNUM В Башкирии разработали ряд мер, направленных на увеличение производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 21 сентября сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев в своем телеграм-канале.

Владимир Путин на оборонном заводе Kremlin.ru

Он напомнил, что президент России Владимир Путин призвал нарастить производство на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Чиновник сообщил, что в связи с этим поручением в Башкирии был разработан ряд мер. Это переориентация гражданской продукции на военную на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«В целом по предприятиям ОПК республики объемы производства военной продукции выросли на 150 процентов по прошлому году», — сообщил он.

Он также сообщил, что инвестиционные проекты, направленные на увеличение объемов производства оборонно-промышленных предприятий, в республике находятся в приоритете по оказанию мер поддержки, которые идут через фонд развития промышленности.

Кроме этого, предприятия ОПК, вошедшие в восемь формируемых в Башкирии кластеров, могут рассчитывать на меры господдержки, которые будут введены с 1 января 2023 года, пояснил чиновник.

Он отметил, что необходимо решить и кадровый вопрос.

Шельдяев также сообщил, что производственно-учебный центр в Башкирии активно готовит рабочих самых востребованных профессий — фрезеровщиков, токарей, операторов станков с программным управлением.

«Пропускная способность центра — две тысячи человек в год. Этот показатель будет расти. Кроме того, здесь планируется организовать прохождение практики для студентов колледжей Башкирии, в образовательной программе которых есть машиностроительная тематика», — сообщил он.

Чиновник отметил, что в Башкирии предпринимают меры по увеличению числа бюджетных мест в вузах на востребованные рабочие специальности.

«Главой республики принято решение по строительству либо передаче промпредприятиям общежитий для сотрудников», — напомнил министр.

Он напомнил, что в республике работают 18 предприятий, которые выполняют гособоронзаказ, 14 из них входят в реестр оборонно-промышленного комплекса.