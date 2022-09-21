Таллин, , 16:15 — REGNUM

Флаг Венгрии Emigrantrus.ru

Эстония не спешит выражать свою официальную позицию относительно решения Еврокомиссии о санкциях в отношении Венгрии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел страны.

Свое молчание в МИД Эстонии объяснили тем, что на выражение такой позиции у ведомства есть еще два месяца — до начала действий санкций.

Директор отдела по делам Европы министерства иностранных дел Марика Линнтам кроме того отметила, что позицию Эстонии определяет правительство.

«Для Эстонии крайне важно соблюдение принципов правового государства. Мы внимательно следим за развитием событий в диалоге между Европейской комиссией и Венгрией до 19 ноября, что является крайним сроком, установленным для Венгрии, чтобы проинформировать о деталях внедрения реформ, которые позволят устранить недостатки», — сообщила она.

18 сентября 2022 года Европейская комиссия предложила не выплачивать 65% субсидий из Фонда сплочения на общую сумму 7,5 млрд евро Венгрии, у которой, по утверждению властей ЕС, есть проблемы с соблюдением правовых норм. Однако окончательное решение о лишении Венгрии евроденег должны принять страны-члены ЕС.

В самой Венгрии оценивают санкции в отношении страны как наказание со стороны руководства ЕС и брюссельской бюрократии за независимый внешнеполитический и внутриполитический курс страны.