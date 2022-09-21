Красногорск, , 16:15 — REGNUM Всех жителей Подмосковья, которые будут направлены в войска в рамках частичной мобилизации будут обеспечены регионом всем необходимым. Об этом 21 сентября написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Также глава региона пообещал, что областные власти будут заботиться о семьях и близких всех мобилизованных жителей Подмосковья.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый резервист, который в соответствии с Указом Президента будет призван из Подмосковья оберегать мирную жизнь на Донбассе, был обеспечен всем необходимым. Понимаю, что у всех сейчас очень много тревог и волнений. Мы обязательно позаботимся о вашей семье и близких, пока вы защищаете нашу страну», — написал Воробьев.

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