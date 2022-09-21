Бишкек, , 16:15 — REGNUM Посольство Киргизии распространило официальное заявление в связи с принятием Государственной Думой законов, предусматривающих упрощённое получение российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России.

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Диппредставительство подчёркивает, что киргизским гражданам, которые захотят принять участие в боевых действиях на территории других государств, грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

«В случае поступления или получения киргизстанцами призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство Киргизии в России», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киргизии активно действует несколько сотен некоммерческих организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни страны, в том числе политики и безопасности. Подавляющая часть НКО Киргизии финансируются США и ЕС.

Также американские власти и подконтрольные им организации предоставляют киргизстанским властям, СМИ и НКО многомиллионные гранты на ведение антироссийской пропаганды и выступления против участия Киргизии в ЕАЭС и ОДКБ. Сопоставимые суммы выделяются и на прозападную лоялизацию местной молодёжи.

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