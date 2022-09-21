Тамбов, 21 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области вводится новая мера поддержки семей. За каждого новорожденного будут выплачивать 5 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли 21 сентября на заседании Тамбовской областной Думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Закон вводит новую меру региональной поддержки в виде предоставления денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого рождённого ребёнка. Бюджетные средства можно будет получить при условии совместного проживания родителей (одного из родителей) с ребёнком, на которого предоставляется выплата, на территории Тамбовской области и государственной регистрации рождения ребёнка органами ЗАГС Тамбовщины.

«Денежная выплата будет предоставляться на детей, родившихся в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2024 года включительно. Для семьи, в которой появился ребёнок, деньги, пусть и небольшие, лишними не бывают. Таким образом мы хотим поддержать родителей и, в то же время надеемся, что это будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе», — подчеркнул председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин .

Как сообщало ИА REGNUM , на заседании облдумы поддержали законопроект об усилении поддержки многодетных семей, увеличив возрастной порог для старшего ребёнка с 18 по 23 лет. Данная мера будет действовать, если ребёнок учится очно или является призывником. Спикер Евгений Матушкин пояснял, что это позволит дольше пользоваться установленными льготами.