Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM В Смольном состоялось награждение авторов дипломных работ на тему Арктики. Конкурс был организован профильным комитетом, в котором приняли участие 70 студентов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

По итогам конкурса члены жюри выбрали пять победителей, среди которых Лариса Горбунова, которая представила своё видение наиболее эффективного представления петербуржцам культуры народов Севера. Также победителем стала Маргарита Голубева, которая разработала и представила проект благоустройства общественного пространства в Арктической зоне с учётом применения опыта специалистов из Санкт-Петербурга.

«Ознакомившись с содержанием работ, я был приятно удивлён. Темы не оторваны от жизни. Это то, что надо», — подчеркнул Герман Широков, глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Отмечается, что впоследствии сотрудники профильного комитета смогут использовать исследования, представленные в конкурсе, для последующей подготовки тематических мероприятий и справочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс».

Читайте также: Платформа «Северный полюс» начала первую годичную экспедицию в Арктику