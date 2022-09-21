Санкт-Петербург, 21 сентября 2022, 22:39 — REGNUM В Смольном состоялось награждение авторов дипломных работ на тему Арктики. Конкурс был организован профильным комитетом, в котором приняли участие 70 студентов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По итогам конкурса члены жюри выбрали пять победителей, среди которых Лариса Горбунова, которая представила своё видение наиболее эффективного представления петербуржцам культуры народов Севера. Также победителем стала Маргарита Голубева, которая разработала и представила проект благоустройства общественного пространства в Арктической зоне с учётом применения опыта специалистов из Санкт-Петербурга.
«Ознакомившись с содержанием работ, я был приятно удивлён. Темы не оторваны от жизни. Это то, что надо», — подчеркнул Герман Широков, глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.
Отмечается, что впоследствии сотрудники профильного комитета смогут использовать исследования, представленные в конкурсе, для последующей подготовки тематических мероприятий и справочных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс».
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