Москва, , 16:14 — REGNUM Агент 22-летнего французского флангового нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа не исключает, что футболист может в ближайшее время покинуть московский клуб.

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я слышал, что ситуация в России стала сложной. Надеюсь, скоро все наладится. Насчет Вильсона я пока не знаю, останется он в «Локомотиве» или нет», — цитирует Лакруа издание Sport24.

В текущем сезоне Вильсон Изидор принял участие в восьми матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

За «Локомотив» Изидор выступает с 22 января 2022 года после перехода из «Монако» за 3,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.