Москва, , 16:12 — REGNUM Кредитные каникулы стоит распространить на граждан, которые участвуют в мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Государственная дума

Ранее Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул.

«Мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены», — сказал Аксаков.

По его словам, те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должны быть спокойны, что это не ляжет новым бременем на его семью.

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