Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Из-за визита президента Владимира Путина РФ в Великий Новгород на целый день закрыли новгородский кремль. Это следует из сообщения пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

В Новгородской области 21 сентября празднуют 1160-летия зарождения Российской государственности. Торжественные мероприятия в Кремле посетит и Владимир Путин, который приехал в регион с рабочей поездкой.

Напомним, что о визите Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В данный момент президент проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ.

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