Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Из-за визита президента Владимира Путина РФ в Великий Новгород на целый день закрыли новгородский кремль. Это следует из сообщения пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

В Новгородской области 21 сентября празднуют 1160-летия зарождения Российской государственности. Торжественные мероприятия в Кремле посетит и Владимир Путин, который приехал в регион с рабочей поездкой.

Напомним, что о визите Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В данный момент президент проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ.