Марьинка, ДНР, , 16:14 — REGNUM О неудачной попытке бандеровских боевиков наступать на территории ДНР сообщил 21 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Блицкриг Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Минобороны РФ уточнил, что попытку наступления осуществил 3-й батальон 1-й бригады «президента» киевского режима в районе села Павловка (ДНР).

При этом потери ВСУ «составили более 60 человек убитыми и ранеными», уничтожены «четыре танка и восемь автомобилей» бандеровской армии.

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