Марьинка, ДНР, 21 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. О неудачной попытке бандеровских боевиков наступать на территории ДНР сообщил 21 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Блицкриг

Представитель Минобороны РФ уточнил, что попытку наступления осуществил 3-й батальон 1-й бригады «президента» киевского режима в районе села Павловка (ДНР).

При этом потери ВСУ «составили более 60 человек убитыми и ранеными», уничтожены «четыре танка и восемь автомобилей» бандеровской армии.