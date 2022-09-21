Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Заседание Законодательного собрания Ленинградской области прервали из-за срочного сообщения вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина об условиях частичной мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

vk.com/lenoblzaks Михаил Ильин в ЗакСе Ленобласти

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации населения. В этот же день в ЗакСе Ленобласти было запланировано 21-е заседание депутатов VII созыва. Во время второй части мероприятия в зал, не снимая куртки, вошел вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ильин, который попросил уделить ему время для обращения к парламентариям.

«Уважаемые коллеги, рад всех вас видеть <…> утром я был на совещании с Министерством обороны…», — обратился к депутатам генерал полиции Ильин, после чего председатель ЗакСа Сергей Бебенин прервал чиновника и попросил остановить онлайн-трансляцию заседания.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, находившегося на заседании, речь чиновника касалась частичной мобилизации, порядка вручения повесток, организации специального штаба и возложения на глав 17 районов региона и города Сосновый Бор ответственности за работу штабов.