Москва, , 16:10 — REGNUM В России пока не наблюдается значительного роста доходов населения — наоборот сохраняется экономичная модель потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал рассуждения ЦБ РФ о причинах усиления в стране проинфляционного давления.

Инфляция Pixabay.com

«ЦБ неверно трактует сложившуюся ситуацию. Замедление месячного снижения цен связано с тем, что заканчивается влияние сезонных факторов на стоимость плодоовощной продукции. Мы не наблюдаем пока значительного роста доходов населения, наоборот, сохраняется экономичная модель потребления, — сказал Сафонов. — Кроме того, у ряда производителей заканчиваются запасы запчастей, компонентов и комплектующих, которые приобретались по прямым договорам и низкой цене. Теперь на уровень инфляции будет давить внешняя конъюнктура, изменившиеся схемы поставок и снижение производительности труда по причине сокращения масштабов производства. Это немонетарные факторы, которые требуют иных методов регулирования».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ЦБ РФ, «месячное снижение цен с поправкой на сезонность сократилось до близкого к нулю».

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