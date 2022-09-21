Москва, , 16:09 — REGNUM Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, испытывают трудности с точки зрения замещения импортных цифровых продуктов. Об этом 21 сентября заявил директор по развитию бизнеса BIA Technologies Максим Мельситов.

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По его словам, на уровне крупных российских компаний уровень цифровизации ТЭК ниже, чем в финансовых организациях и телеком-компаниях, однако обгоняет уровень цифровизации производства. При этом сейчас в этой сфере, как и во многих других задан тренд на импортозамещение иностранной продукции.

«Сейчас большое количество вызовов связано с переходом с западных систем на отечественные аналоги — в первую очередь, на платформу 1С. Основная проблема цифровизации ТЭК в России на данный момент — отсутствие большого выбора IT-решений, которые уже апробированы и зарекомендовали себя на мировых рынках. В то же время, есть серьезное подспорье от государства, которое выделяет гранты на разработку, внедрение и пилотирование инновационных решений, в том числе и в ТЭК», — отметил Мельситов.

Эксперт убежден, что в ближайшее время компании топливно-энергетического комплекса России продолжат переход на отечественные цифровые платформы и программы. С большой долей вероятности в эту сферу будут внедряться новые IT-продукты, в частности, связанные с искусственным интеллектом.

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