Джакарта, , 16:08 — REGNUM Министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан призвал к потенциальному экспорту продукции в Новую Зеландию, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Я приветствую увеличение общего объема торговли между Индонезией и Новой Зеландией в 2021 году, который достиг 35,66% по сравнению с предыдущим годом, но все еще существует большой потенциал, который необходимо изучить, чтобы увеличить объем двусторонней торговли между двумя странами», — заявил министр торговли Индонезии.

Министры договорились поощрять расширение торговли и сотрудничества на международных форумах, таких как АСЕАН, а также соглашение о свободной торговле Новой Зеландии, соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, Всемирная торговая организация и G20.

«Я приглашаю новозеландских бизнесменов и предпринимательниц принять участие в выставке, потому что она может стать подходящим местом для бизнеса для развития торговых отношений между двумя странами», — заявил министр торговли Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезия арестовала 14 человек, связанных с демонстрацией в защиту губернатора Папуа, проведенной членами народной коалиции Папуа в городе Джаяпура.

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