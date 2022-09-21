Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия») после объявления о частичной мобилизации в России назвал 21 сентября исторической датой.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Символично, что обращение [президента РФ] Владимира Путина состоялось 21 сентября — в историческую дату зарождения русской государственности, ведущей свой отсчёт с 862 года. 21 сентября 2022 года тоже становится исторической датой. Руководителем нашего государства приняты важнейшие решения по защите русских людей, по отстаиванию целостности и независимости Отечества. Частичная мобилизация объявлена для пополнения наших Вооружённых сил, для скорейшего достижения целей специальной военной операции», — написал Ищенко в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября. Работа по оказанию содействия военным комиссариатам оперативно была развёрнута в полном объёме.

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