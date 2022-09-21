Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Всем политическим субъектам Грузии нужно воздерживаться от провокаций в отношении России. Об этом 21 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отреагировал на новость о том, что в России объявлена частичная мобилизация.

«Теперь, когда объявлена новая мобилизация, мы должны быть ещё более бдительны и осторожны, чтобы не проглядеть опасности», — сказал Кобахидзе.

На вопрос о том, планируется ли в Грузии вводить визы для граждан РФ, Кобахидзе ответил отрицательно. Он подчеркнул, что подобные меры даже не рассматриваются.

«Уже дважды была запущена кампания, будто российские туристы создали бы серьёзные угрозы, и оба раза оказалось, что эта кампания была абсолютно безосновательной, фальшивой и искусственной и имела политические цели», — заявил лидер «Мечты».

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий и СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии.

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