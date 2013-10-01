Ставрополь, 21 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. МВД предупредило о недопустимости участия в протестных митингах в субъектах Северного Кавказа. Ситуация контролируется органами правопорядка и несанкционированные акции будут пресечены, сообщили 21 сентября в региональном управлении МВД по СКФО.

Митинг

«Призываем граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих детей, родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что призывы к проведению несанкционированных акций в субъектах РФ распространяются в сети интернет. При этом в полиции предупредили, что «любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены», а их участники «будут задержаны и привлечены к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне опровергли информацию о якобы прошедших в Грозном митингах против мобилизации.